В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

Фото: «Татар-информ»

В ближайшую неделю в Казани ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в городе пройдут снегопады, на дорогах образуется гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

«В сложных метеорологических условиях водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», – напомнил начальник отдела Госавтоинспекции Казани полковник полиции Михаил Савин.

Пассажирам и водителям напоминают о необходимости пристегиваться. Детей до 12 лет следует перевозить только в подходящих удерживающих устройствах.

Госавтоинспекция просит участников движения быть внимательными и по возможности не выезжать за пределы города в период непогоды. В случае нештатных ситуаций можно обратиться за помощью по телефону 8 (843) 533‑38‑59.