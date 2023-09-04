Татарстанцам в прямом эфире расскажут об обращении с отходами

Завтра, 5 сентября, жители Татарстана могут задать свои вопросы, касающиеся обращения с отходами. В прямом эфире на них ответит генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Среди вопросов, которые предполагается обсудить в прямом эфире, – перспективы решения проблемы заполненных полигонов ТБО и несанкционированных свалок, за что отвечает регоператор мусора, а за что управляющие компании и муниципалитеты, кто и как будет формировать культуру раздельного сбора и сортировки мусора в Татарстане.

Начало прямого эфира запланировано на 14:00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

Интересующие вопросы сможет задать каждый пользователь соцсетей. На остальные слушатели получат ответ по завершении программы.

Евгений Чекашов был назначен гендиректором УК «ПЖКХ» в июле 2023 года.

О проблемах в сфере обращения с отходами читайте в материале «Татар-информа» «Главное – чей мусор в ведре»: почему в Казани 5 лет не могут решить проблему с отходами.

