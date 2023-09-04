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Татарстанцам в прямом эфире расскажут об обращении с отходами
Завтра, 5 сентября, жители Татарстана могут задать свои вопросы, касающиеся обращения с отходами. В прямом эфире на них ответит генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.
Среди вопросов, которые предполагается обсудить в прямом эфире, – перспективы решения проблемы заполненных полигонов ТБО и несанкционированных свалок, за что отвечает регоператор мусора, а за что управляющие компании и муниципалитеты, кто и как будет формировать культуру раздельного сбора и сортировки мусора в Татарстане.
Начало прямого эфира запланировано на 14:00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.
Интересующие вопросы сможет задать каждый пользователь соцсетей. На остальные слушатели получат ответ по завершении программы.
Евгений Чекашов был назначен гендиректором УК «ПЖКХ» в июле 2023 года.
О проблемах в сфере обращения с отходами читайте в материале «Татар-информа» «Главное – чей мусор в ведре»: почему в Казани 5 лет не могут решить проблему с отходами.
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