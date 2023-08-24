«Главное – чей мусор в ведре»: почему в Казани 5 лет не могут решить проблему с отходами

Начала свою работу V юбилейная Научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика»

Фото: kt.tatarstan.ru

«Некоторые вопросы решаются один-два года»

От жителей Татарстана в УФАС поступает множество жалоб и вопросов в сфере обращения с ТКО. Они связаны с несовершенством законодательства и правоприменительной практики, сообщил журналистам перед стартом конференции замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

«Когда мы взялись за то, чтобы в этой сфере навести порядок, не было жестких правил. Были проблемы со свалками, вопросы по утилизации и обработке мусора. Пока регоператоры не стали выставлять платежи за неоказанные услуги, многие люди даже не знали, что они заключили договора-оферты и что им нужно отстаивать свои права», – отметил он.

Андрей Розенталь: «Прошло почти пять лет, а мы буксуем, некоторые вопросы решаются один-два года» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Многие вопросы не решены до сих пор. Речь идет о несвоевременном вывозе мусора и невыполнении обязанностей со стороны регоператоров, несанкционированных свалках, недостаточно развитой инфраструктуре и другом.

«На многие вопросы даже в законодательстве нет ответов. Прошло почти пять лет, а мы буксуем, некоторые вопросы решаются один-два года», – подчеркнул Розенталь.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан Лариса Хабибуллина напомнила, что реформа в сфере обращения с ТКО стартовала в России с 2019 года, сейчас есть определенные результаты.

«Ни одна коммунальная отрасль не подвергается таким изменениям, как ТКО. Ежегодно проходят по пять-шесть законодательных инициатив. Мы имеем некоторые результаты, с которыми можно идти дальше», – заметила Хабибуллина.

Прививать людям культуру раздельного сбора мусора нужно со школьной скамьи. Пока же жителей региона «достаточно тяжело убедить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Культуру раздельного сбора ТКО нужно прививать со школы»

Завышенные тарифы на вывоз мусора, начисления «задним числом» и вопросы своевременного вывоза ТКО больше всего волнуют жителей Татарстана. Эти и другие жалобы в данной сфере периодически поступают изо всех районов республики.

«Важный вопрос — переход на систему раздельного сбора мусора, это решило бы часть вопросов. Однако наши граждане несколько инертны в этом вопросе. Но если мы не придем к раздельному сбору, то проблему не решим», — пояснил в беседе с журналистами исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ» Дмитрий Романов.

Дмитрий Романов: «Важный вопрос — переход на систему раздельного сбора мусора, это решило бы часть вопросов» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Спикер отметил, что прививать людям культуру раздельного сбора мусора нужно со школьной скамьи. Пока же жителей региона «достаточно тяжело убедить». А ведь мусор, разделенный на фракции, было бы проще перерабатывать.

По словам Романова, также необходимо наладить систему контроля за работой компаний, вывозящих мусор. Недобросовестные перевозчики не доставляют мусор до полигонов, а сбрасывают в лесопосадках.

Для борьбы с нарушителями предлагают установить видеокамеры в местах несанкционированного размещения отходов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У региональных операторов нет реальных инструментов воздействия»

Те, кто производит мусор, жалуются на регоператоров, а регоператоры, в свою очередь, недовольными теми, кого обслуживают. Гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов рассказал, что лично проехал по маршруту вместе с водителем мусоровоза, чтобы воочию убедиться, откуда берется столько мусора на контейнерных площадках.

«Приехал “газелист” – “серый возчик” и при нас, не стесняясь видеокамер, выгружает в чистый контейнер строительные материалы. Тут же кто-то накидал резину, принесли ботву», – поделился впечатлениями от поездки спикер.

Для борьбы с нарушителями он предлагает установить видеокамеры в местах несанкционированного размещения отходов. Кроме того, у регоператора отсутствует база данных арендаторов нежилых помещений, а следовательно, и инструменты воздействия на них.

«У регионального оператора нет реальных инструментов воздействия на потребителя, с нами отказываются заключать договоры», – сказал Чекашов.

Проблему отсутствия данных о собственниках помещений обозначила и гендиректор ООО «Гринта» Евгения Фагимова. Кроме того, она заострила внимание на «некорректных тарифах» на обслуживание аэропортов, с которыми приходится договариваться индивидуально.

«Если считать постановление дословно, то в «Бегишево» мы должны производить расчет, исходя из среднего пассажиропотока. Средний пассажиропоток аэропорта составляет почти 294 тыс. человек за полгода. Если умножить эту цифру на норматив на одного пассажира и на действующий тариф, то за полгода аэропорт должен заплатить региональному оператору 190 млн рублей. Мы прекрасно понимаем, что эта сумма нереальная», – заметила Фагимова.

Для решения вопроса она предложила ввести единые нормативы на федеральном уровне.

Необходимо последовательно выстроить инфраструктуру регоператоров, и начинать эту работу нужно с контейнерных площадок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главный вопрос: чей мусор в ведре?»

О дальнейшем совершенствовании законодательства в сфере обращения с ТКО рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. Он отметил, что Госсовет Татарстана обсудил пакет из десяти законодательных инициатив для последующего обращения в Госдуму России. Первая инициатива касается законодательного определения собственника ТКО.

«Самый главный вопрос – чей мусор в мусорном ведре? Если мы не знаем, чье это, вся дальнейшая конструкция становится зыбкой», – сказал Тыгин.

Кроме того, по словам спикера, необходимо последовательно выстроить инфраструктуру регоператоров, и начинать эту работу нужно с контейнерных площадок.

«В республике проживает 4 млн человек. Если мы не понимаем, куда домохозяйства приносят мусор, мы в итоге ничего не добьемся», – считает Тыгин.

По его словам, несмотря на то что уже прошло пять лет, «мы еще находимся на старте реформы». Говоря о недочетах, Тыгин заметил, что договоры регоператоров нуждаются в корректировке.

Не менее актуальна тема жидких бытовых отходов, которые оказывают негативное влияние на экологию. «Мы уже столько шишек набили на ТКО, что если применить все наработки, это белое пятно по жидким отходам найдет удачное системное решение», – заметил спикер.

По его данным, республика вводит около 20 тысяч новых домохозяйств в год без централизованной системы водоотведения. Можно только представить, сколько неочищенных стоков из них загрязняет подземные воды и водоемы.

Работа V юбилейной Научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» продлится два дня. В ней принимают участие представители Минприроды России, ФАС России, Госсовета РТ, Госкомитета РТ по тарифам и других министерств и ведомств.