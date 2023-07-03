УК «ПЖКХ» возглавил депутат Казгордумы Евгений Чекашов

Деловой понедельник в Казани начался с кадровых изменений. Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя — генерального директора регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова.

«Евгений Андреевич — человек всем известный, депутат городской Думы, возглавляет Комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кроме того, последнее время он работал над важным направлением в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан. Надо отметить, что сферу ЖКХ Евгений Андреевич знает вдоль и поперек», — сказал мэр.

Upd. (8.53): Карьеру Евгений Чекашов начинал в Казанском энергосервисном центре. «Тогда еще понятие энергоучета было только в самом начале, мы эту работу системно реализовали», — добавил Ильсур Метшин.

Главной задачей нового руководителя предприятия станет своевременное и качественное оказание услуг по вывозу твердо-коммунальных отходов.

«Безусловно, в непростой момент Евгений Андреевич возглавил „ПЖКХ“. На сегодняшний день накопился немаленький клубок проблем в сфере обращения с отходами по всей западной зоне, к которой относится Казань. Есть проблемы и в законодательстве на федеральном уровне, но недовольство жителей Казани не объяснишь пробелами в законе или какими-то нестыковками с руководством на федеральном уровне», — подчеркнул руководитель города.

Евгений Андреевич Чекашов родился в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «экономика и управление на предприятии» (2004), Казанский федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление» (2010), Московскую школу управления «Сколково» по специальности Executive MBA в рамках подготовки кадрового резерва Президента РТ (2016). Владеет английским языком.