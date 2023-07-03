Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
УК «ПЖКХ» возглавил депутат Казгордумы Евгений Чекашов
Деловой понедельник в Казани начался с кадровых изменений. Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя — генерального директора регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова.
«Евгений Андреевич — человек всем известный, депутат городской Думы, возглавляет Комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кроме того, последнее время он работал над важным направлением в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан. Надо отметить, что сферу ЖКХ Евгений Андреевич знает вдоль и поперек», — сказал мэр.
Upd. (8.53): Карьеру Евгений Чекашов начинал в Казанском энергосервисном центре. «Тогда еще понятие энергоучета было только в самом начале, мы эту работу системно реализовали», — добавил Ильсур Метшин.
Главной задачей нового руководителя предприятия станет своевременное и качественное оказание услуг по вывозу твердо-коммунальных отходов.
«Безусловно, в непростой момент Евгений Андреевич возглавил „ПЖКХ“. На сегодняшний день накопился немаленький клубок проблем в сфере обращения с отходами по всей западной зоне, к которой относится Казань. Есть проблемы и в законодательстве на федеральном уровне, но недовольство жителей Казани не объяснишь пробелами в законе или какими-то нестыковками с руководством на федеральном уровне», — подчеркнул руководитель города.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»