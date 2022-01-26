Татарстанцам в прямом эфире расскажут о вакцинации детей и подростков от Covid-19

Завтра, 27 января, татарстанцы смогут посмотреть прямой эфир, в ходе которого узнают о том, как протекает коронавирус у детей и подростков, а также о вакцинации этой категории жителей республики.

О мерах профилактики и о том, кто может пройти подростковую вакцинацию, расскажет кандидат медицинских наук, врач-педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров. Модератором беседы выступит замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Начало прямого эфира на тему «Вакцинация и особенности Covid-19 у детей» запланировано на 11.30.

Трансляция будет доступна в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 @stopcovid19.tatarstan и Детской республиканской клинической больницы @drkb_kazan.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстан пришла первая партия детской вакцины против Covid-19. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург для создания коллективного иммунитета рекомендовал привить от коронавируса 70–80% российских детей.