Татарстанцам рекомендуют проверять документы для пенсии за один-два года до нее

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Проверка стажа и документов за два года до выхода на пенсию – главный способ избежать ошибок и задержек при назначении выплат. В Отделении СФР по РТ такая подготовка позволяет оформлять большинство пенсий в два раза быстрее установленного срока, сообщает пресс-служба ведомства.

«Работа ведется по трем направлениям. Проводится актуализация индивидуального лицевого счета – проверяется полнота и достоверность сведений о периодах работы. Уточняются нестраховые периоды: служба в армии, отпуска по уходу за детьми, уход за инвалидами первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Также оценивается право на досрочную пенсию для граждан, работавших на вредных производствах или в районах Крайнего Севера», – сообщили в пресс-службе.

Оптимальный срок для начала подготовки к выходу на пенсию – за один-два года до наступления пенсионного возраста. В этом году на страховую пенсию по старости выходят женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года).

Информацию о пенсионных правах, страховом стаже и накоплениях жители республики могут получить, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ.

«Заблаговременная работа – это не формальность, а реальная помощь будущим пенсионерам. Мы заранее видим пробелы в документах и помогаем их устранить, чтобы к моменту выхода на пенсию человек получал выплату в полном объеме и без задержек», – отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.