Минтруд РФ: Страховые пенсии в 2027 году вырастут примерно на 2,6 тыс. рублей

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В следующем, 2027 году страховые пенсии в России по итогам двух индексаций увеличатся приблизительно на 2,6 тыс. рублей. Об этом рассказали в Минтруде РФ, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Министерства финансов РФ сообщили, что индексацию страховых пенсий в будущем году будут производить дважды.

При этом, как пояснили в финансовом ведомстве, с 1 февраля пенсионные выплаты увеличат на 6,8% с учетом уровня инфляции за 2026 год, а с 1 апреля их проиндексируют на 3,3% исходя из темпов роста заработных плат.

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Вместе с тем в Минтруде высказались и на темы, не связанные с выплатой пенсий. В частности, там заметили, что в проект федерального бюджета заложена комплексная поддержка семей с детьми.