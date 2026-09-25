Социальная прибавка к пенсии: кто может получать в Татарстане

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Некоторые жители Татарстана, вышедшие на пенсию, могут получать дополнительную социальную выплату. Кто может претендовать на такую поддержку — в материале «Татар-информа».

Кому назначают социальную доплату

Право на социальную доплату возникает у неработающих пенсионеров, если сумма получаемых ими пенсий и других учитываемых социальных выплат оказывается меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в Татарстане.

В 2026 году этот показатель в республике составляет 13 844 рубля. Если совокупные доходы пенсионера ниже указанной суммы, ему устанавливается соответствующая доплата до регионального уровня.

При этом отдельно обращаться в Социальный фонд России для назначения выплаты не нужно. Социальная доплата оформляется в беззаявительном порядке — необходимые расчеты проводятся автоматически.

Что входит в доход пенсионера

При определении права на социальную доплату учитывается не только основная пенсия. В совокупный доход включается несколько видов выплат.

В частности, при расчете учитываются:

– все назначенные пенсионеру пенсии, в том числе выплаты, от которых человек официально отказался;

– срочные пенсионные выплаты;

– дополнительные социальные выплаты, включая средства, предоставляемые за особые заслуги перед государством;

– ежемесячная денежная выплата, в том числе денежный эквивалент набора социальных услуг;

– региональные меры социальной поддержки, за исключением выплат, которые носят разовый характер.