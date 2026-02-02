Татарстанцам рассказали, как передается оспа обезьян

Человек может заразиться оспой обезьян только при очень тесном контакте. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Оспа обезьян – это зоонозное заболевание, то есть оно передается от животных и от человека к человеку. Происходит это при очень тесном контакте с сыпью: пустулами и везикулами», – объяснила она.

Авдонина отметила, что заболевание характерно для лишь определенных географических территорий. Распространение его в России невозможно.

«Мы отслеживаем эндемичные страны. Случаев завоза болезни в республику не было. Если у кого-то возникнут симптомы, будет проведено обязательное лабораторное исследование. В прошлом году в Татарстане в тестовом режиме обследовали десять человек. Все тесты отрицательны», – заверила спикер.

На днях в Домодедовскую больницу Подмосковья госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян. Как уточнили в больнице, у мужчины наблюдались «катаральные явления» – признаки острого воспаления слизистых оболочек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, почему эпидемия, вызванная вирусом Нипах, в Татарстане невозможна.