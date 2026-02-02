Татарстанцам объяснили, почему эпидемия, вызванная вирусом Нипах, у нас невозможна

Дмитрий Лопушов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Недавно стало известно о вспышке вируса Нипах в Индии. Этот вирус считается смертельно опасным, на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. О том, возможно ли распространение болезни на территории Татарстана, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это не новое заболевание, оно хорошо нам известно. Особенность в том, что оно эндемически ограничено и встречается в определенных странах. В России нет переносчиков вируса, его развитие здесь тупиковое», – сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

По словам врача, в Индии вспышки этого вируса происходят не впервые, однако массового распространения болезнь так и не получила.

Даже если больной приедет в Россию, дальнейшего распространения не будет. Татарстанские медики ежегодно проходят тренировочные занятия – прибытие условного больного в аэропорт. Ими отрабатывался и сценарий прибытия зараженного вирусом Нипах.

«Вирус передается от летучих мышей и через еду. Летучие мыши обитают в тропических лесах, которых в Российской Федерации нет. Распространение заболевания экологически невозможно», – добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Тем, кто собирается посетить Индию, напомнили о мерах профилактики: