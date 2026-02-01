В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян

В Домодедовскую больницу Подмосковья госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как уточнили в больнице, мужчину госпитализировали с «катаральными явлениями» – признаками острого воспаления слизистых оболочек. Предполагаемый диагноз «оспа обезьян» носит предварительный характер.

Сейчас проводятся необходимые лабораторные исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть диагноз. Кроме того, специалисты совместно с Роспотребнадзором проводят изоляционные мероприятия.

Оспа обезьян – вирусная инфекция, сопровождающаяся повышенной температурой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью. Заражение происходит при тесном контакте с кожей больного, его биологическими жидкостями или зараженными предметами.