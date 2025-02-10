Минобрнауки РТ: Как не нарваться на аферистов, заключая договор на платное обучение

В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали жителям республики, как не стать жертвой мошенников при заключении договора на платное обучение.

В ведомстве напомнили, что перед заключением договора потребители вправе изучить образовательную программу. Даже если курс основан на общедоступной информации (из книг, статей, интернета) и не соответствует ожиданиям потребителя, это само по себе не является нарушением закона в области образования.

В ведомстве привели наиболее распространенные уловки мошенников:

бесплатное обучение по государственному гранту;

бесплатное обучение для отдельных категорий (например, участников СВО);

бесплатный начальный период обучения;

полный возврат платы за обучение, если курс не подойдет;

льготный кредит под низкий процент;

беспроцентная рассрочка на обучение в банке-партнере;

скидка на обучение, которая «сгорит» в течение короткого времени;

выдача документов государственного образца;

возможность заработка в процессе обучения;

гарантия последующего трудоустройства.

Минобрнауки РТ подчеркивает, что таким обещаниям нельзя верить безоговорочно. Необходимо понимать, что положительные отзывы могут быть написаны «под заказ». Следует поискать отзывы на разных платформах, а не только на сайте организации.

Менеджеры подобных организаций хорошо подготовлены к общению с потенциальными клиентами. В процессе разговора аферисты отправляют ссылки, после чего в несколько нажатий оформляется кредит.

Прежде чем оплатить образовательные курсы, необходимо изучить отзывы, посоветоваться с близкими людьми, задать конкретные вопросы представителю учебного центра, а также внимательно изучить договор.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что студенты онлайн-университета URBAN, который располагался в Иннополисе, стали участниками скандала, который прогремел на всю страну. В надежде получить IT-образование они, сами того не желая, стали обладателями кредитов. Позднее в Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что студенты, пострадавшие от обмана в онлайн-университете Urban University, расположенном в Иннополисе, получили обратно 87 млн рублей.