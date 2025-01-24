«Хотела учиться, а на меня оформили кредит»: что известно о скандале с Академией URBAN

Студенты онлайн-университета URBAN, который располагался в Иннополисе, стали участниками скандала, который прогремел на всю страну. В надежде получить IT-образование они, сами того не желая, стали обладателями кредитов. В ситуации разбирался «Татар-информ».





«Оказалось, что это не рассрочка за оплату обучения, а кредит на 140 тысяч»

Более двух тысяч недовольных жителей России объединились против Академии URBAN, основанной в Татарстане. Вуз предлагал обучение по различным направлениям в сфере IT-технологий, но на деле брал на студентов кредиты и не возвращает деньги за обучение.

Сейчас в телеграм-канале, который создали экс-студенты этого университета, 2300 человек – они объединились для того, чтобы обмениваться информацией о том, как идет процесс расторжения их договоров, и о том, чего им удалось добиться от руководства вуза.

«Реклама была просто везде. Я увидела их в социальных сетях, видела рекламу у известных блогеров. Я созвонилась с менеджером, там мне объяснили, что URBAN – резидент Сколково, что у них есть поддержка от государства», – рассказала Татьяна.

По словам бывших студентов, для заключения договора и получения доступа к площадке, на которой проходит обучение, студентам предлагалось или разово оплатить сумму за все обучение – от 140 тысяч рублей, или взять рассрочку на эту сумму и платить частями каждый месяц.

«Менеджер объяснил: если я выбираю рассрочку, то в первые 6 месяцев учусь бесплатно. А на седьмой месяц оплата должна будет проходить посредством рассрочки. Они предлагали рассрочку, навязывали ее, совсем не давали времени обдумать это предложение. Если студент в момент заключения договора с вузом выбирал рассрочку, они в электронном письме присылали ссылку. Но это была не рассрочка, а ссылка на подписание кредитного договора», – рассказывает бывшая студентка Анна.

На деле оказалось, что «рассрочка» – это банковский кредит на 140 тысяч с чем-то. Вместо обещанной рассрочки URBAN, по словам экс-студентов, оформлял на них кредиты в разных банках. Первые шесть месяцев URBAN выплачивал этот кредит сам, а на седьмой месяц кредитные обязательства перекладывались на студентов.

«В какой-то момент студенты начали расторгать договоры с URBAN. Кто-то заключил договор, но уже на следующий день понял, что учиться не будет, кто-то оказался недоволен качеством обучения. Кому-то, как и мне, например, не оплатили взнос по кредиту на шестой месяц, так я и узнала, что это совсем не рассрочка. Как оказалось, URBAN расторгает договоры выборочно, в основном по принуждению, после того, как клиенты обращаются в правоохранительные органы. Кормят людей завтраками, тянут время и не возвращают деньги», – рассказала Татьяна.

По словам клиентов, URBAN оформляет кредиты и в крупных банках, и в фирмах, которые выдают микрозаймы. Только в Казани таких экс-студентов с кредитами больше тысячи. Помимо студентов в чатах обиженных университетом есть и преподаватели, которым перестали выплачивать зарплаты.

«Фирма привлекала лиц, имеющих статус самозанятых, для оказания услуг и выполнения определенных работ. Документально указанные работы и услуги выполнялись в рамках договоров, оформленных в гражданско-правовом порядке. Трудовых отношений между организацией и самозанятыми оформлено не было. В связи с чем образованная задолженность фирмы перед самозанятыми расценивается как неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору», – объяснили «Татар-информу» в Прокуратуре РТ.

То, что преподаватели работали без трудового договора, – безусловное нарушение закона. По этому поводу прокуратура Верхнеуслонского района внесла представление генеральному директору ООО «Эдекс» – это юридическое название фирмы, за которой значится университет URBAN. В отношении юрлица было возбуждено административное дело об уклонении от оформления трудового договора. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

«Обучение даже близко не соответствовало заявленному уровню»

«Резидент Сколково» очень неохотно идет на расторжение договоров с бывшими учениками.

«Менеджеры были крайне убедительны. Я решил дать им шанс, однако обучение даже близко не соответствовало заявленному уровню. В итоге со мной нехотя расторгли договор, но при условии, что 6 месяцев они платят кредит, а полное погашение будет только после 7-го платежа. В итоге кредит так и не вернули, жду я уже около 8 месяцев. Я написал заявление в полицию», – рассказал один из бывших студентов Суръат Якубходжаев.

Обучение проходило в онлайн-формате, ученики получали логин и пароль для занятий на площадке. Была и очная форма обучения, по ней занималась только одна, особая группа, не платившая за обучение. В ней, как рассказывают экс-студенты со слов представителей URBAN, учились бойцы СВО и члены их семей.

В какой-то момент уставшие ждать расторжения договоров студенты собрали инициативную группу и решили дойти до руководства академии, чтобы добиться, наконец, закрытия кредитов.

Выяснилось, к слову, что руководит фирмой «Эдекс» Тимур Калимуллин – тот самый, который купил на сайте бесплатных объявлений футбольный клуб «Сокол».

Инициативная группа сообщества бывших студентов университета уже пыталась застать в Иннополисе кого-нибудь из руководства фирмы. Попытки успехом не увенчались. После последней неудачной поездки они нашли еще один потенциальный адрес руководства. Люди встретились на Чистопольской в Казани, оказалось, что офис давно заброшен.

Оттуда вместе с корреспондентом «Татар-информа» экс-студенты отправились в Иннополис по основному юридическому адресу компании.

«Чтобы выплатить деньги, сейчас руководство распродает офисы, машины личные»

Бывшие студенты зашли внутрь Технопарка имени Лобачевского, но наверх, где располагался офис университета, их не пустили. Позже к ним спустились начальник службы безопасности URBAN Виталий и сотрудник Динар.

«Никого из руководства на месте нет. Наверху вообще никого нет – все на удаленке. Чтобы выплатить деньги, сейчас руководство распродает офисы, машины личные. Всем выплачиваем. Каждый день ездим в Следственный комитет, чтобы отчитываться, сколько мы людям выплатили. Просто такая ситуация – перед самым Новым годом финансы обвалились. Мы сейчас работаем только за 30 процентов от зарплаты», – объяснил Виталий.

Пришедшим студентам вынесли на подпись документы о расторжении договора. На территорию самого учебного заведения их так и не пустили.

«Мы не хотим видеть их в нашем городе»

После того как недовольные ученики не смогли прорваться в университет, они отправились в мэрию Иннополиса. Договориться о встрече с мэром удалось довольно быстро.

«Этот университет больше не арендует у нас площадь. Аренда с ними прекращена еще с 20 декабря. Я понимаю, о чем вы говорите, нам также поступают жалобы. Мы направили уже изрядное количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу. Их следа в Иннополисе больше нет, и видеть мы их здесь не хотим», – объяснил недовольным мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

Корреспондент «Татар-информа» пытался связаться с представителями университета URBAN. Позвонил по всем номерам, указанным на официальном сайте учебного учреждения, – ни по одному номеру трубку никто не взял. Отправил письмо на электронную почту – ответа не последовало. И даже на самом сайте университета менеджер не ответил. Наш журналист попытался зарегистрироваться в качестве ученика, но, несмотря на обещание, на почту ему ничего не прислали.

Так или иначе, но, как рассказали бывшие клиенты URBAN, многие из них уже обратились в прокуратуру, кто-то – в полицию.

«Заявление по факту мошеннических действий принято отделом полиции №9 ’’Сафиуллина’’. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело», – объяснили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

Фотографии Кирилла Гумирова, скрины переписки предоставлены пострадавшими