Татарстанцам назвали отрасли с самым большим количеством вакансий

На одного ищущего работу жителя Татарстана в среднем приходится 14 вакансий. Всего от работодателей на данный момент поступило 54 179 предложений, рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

В ведомстве перечислили сферы, в которых существует самый большой спрос в кадрах.

промышленность (14,8 тыс. рабочих мест);

здравоохранение, образование, наука, культура, государственная служба (6,1 тыс.);

строительство и ЖКХ (4,3 тыс.);

продажи и бытовое обслуживание, услуги населению (3,9 тыс.);

транспорт (2,1 тыс.);

сельское хозяйство, экология, ветеринария (1,0 тыс.);

информационные технологии, телекоммуникации, связь (0,7 тыс.);

межотраслевые профессии и специалисты (21,3 тыс.).

В течение последних лет в Татарстане сохраняется особый спрос на таких специалистов, как водитель автомобиля, инженер (различной специализации), монтажник технологических трубопроводов, повар, врач (различной специализации), газосварщик, монтажник, кондуктор, электрогазосварщик, арматурщик, младший воспитатель, медицинская сестра, учитель (преподаватель).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что за прошедшие шесть лет уровень безработицы в стране снизился на 20%. В начале года Президент России Владимир Путин заявил об очередном обновлении исторического минимума по данному показателю.