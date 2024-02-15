Минтруд Татарстана назвал города, где для каждого безработного есть 17 рабочих мест

Более 50 тыс. вакансий предлагают в феврале работодатели жителям Татарстана. В республике официально зарегистрировано 4 тыс. безработных. Такие данные привела сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Республика имеет очень высокую занятость. Это обусловлено тем, что у региона высокий промышленный потенциал. Сегодня 50 тыс. предложений на рынке труда, 62% людей трудоспособного возраста работают. Уровень безработицы — 0,21%, это наш исторический минимум. Самый пик был в 2019 году, когда порядка 60 тыс. безработных было на рынке труда», — пояснила она.

Каждому безработному служба занятости готова предложить 12 рабочих мест, но есть города, где этот показатель еще выше.

«В Елабуге, Набережных Челнах и Казани мы можем предложить до 17–20 рабочих мест», — подчеркнула Зарипова.