Путин: Безработица в России в начале 2024 года вновь обновила исторический минимум

Безработица в России к началу нового года составляет 2,9%, и такого низкого показателя в истории страны еще не было. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского (трансляция была организована в Telegram-канале пресс-службы Кремля).

«У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России — 2,9%, такого никогда не было», — сказал российский лидер.

Уровень безработицы в РФ обновлял исторический минимум несколько раз за прошедший 2023 год. Путин ранее отмечал, что снижение количества нетрудоустроенных граждан в стране носит системный характер.