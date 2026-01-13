news_header_top
Руc Тат
Общество 13 января 2026

Татарстанцам напомнили основные правила безопасного пользования газовым оборудованием

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Газовые службы Татарстана напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами.

Специалисты «Газпром трансгаз Казань» подчеркивают, что регулярное проветривание помещений, исправная вентиляция, своевременное обслуживание оборудования и отказ от любых самовольных работ – ключевые условия, позволяющие предотвратить трагедии.

Отдельно газовики предупреждают: недопустимо использовать газовые плиты для обогрева, оставлять работающие приборы без присмотра, допускать к ним детей или отключать автоматику безопасности.

При появлении запаха газа специалисты советуют действовать без промедления:

  • немедленно прекратите пользоваться газовыми приборами;
  • перекройте подачу газа;
  • откройте окна и форточки для проветривания помещения;
  • не пользуйтесь электрическими приборами;
  • покиньте помещение;
  • вызовите аварийную газовую службу по телефону 104 или по единому номеру вызова экстренных служб – 112 из незагазованного места и выполняйте инструкции диспетчера аварийной газовой службы.

Поводом для очередного напоминания стали недавние трагедии. Накануне в Казани в квартире на Сибирском тракте обнаружили тела супругов. По предварительной версии, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Проверка показала: в помещении не был обеспечен приток воздуха, а котел, предположительно, работал при отсутствии тяги. Стояк дома временно отключен, ведется проверка.

Неделей ранее в Верхнем Услоне погибли четыре человека, включая двух детей. В доме выявили грубые нарушения: демонтированный дымоход, отключенный сигнализатор и забитую вентиляцию. Предварительная причина трагедии – отравление угарным газом.

Газовые службы подчеркивают: соблюдение элементарных правил при обращении с газовым оборудованием – это не формальность, а вопрос безопасности и сохранения жизни.

#бытовой газ #Газпром #советы #безопасность
