Татарстанцам напомнили основные правила безопасного пользования газовым оборудованием

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Газовые службы Татарстана напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами.

Специалисты «Газпром трансгаз Казань» подчеркивают, что регулярное проветривание помещений, исправная вентиляция, своевременное обслуживание оборудования и отказ от любых самовольных работ – ключевые условия, позволяющие предотвратить трагедии.

Отдельно газовики предупреждают: недопустимо использовать газовые плиты для обогрева, оставлять работающие приборы без присмотра, допускать к ним детей или отключать автоматику безопасности.

При появлении запаха газа специалисты советуют действовать без промедления:

немедленно прекратите пользоваться газовыми приборами;

перекройте подачу газа;

откройте окна и форточки для проветривания помещения;

не пользуйтесь электрическими приборами;

покиньте помещение;

вызовите аварийную газовую службу по телефону 104 или по единому номеру вызова экстренных служб – 112 из незагазованного места и выполняйте инструкции диспетчера аварийной газовой службы.

Поводом для очередного напоминания стали недавние трагедии. Накануне в Казани в квартире на Сибирском тракте обнаружили тела супругов. По предварительной версии, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Проверка показала: в помещении не был обеспечен приток воздуха, а котел, предположительно, работал при отсутствии тяги. Стояк дома временно отключен, ведется проверка.

Неделей ранее в Верхнем Услоне погибли четыре человека, включая двух детей. В доме выявили грубые нарушения: демонтированный дымоход, отключенный сигнализатор и забитую вентиляцию. Предварительная причина трагедии – отравление угарным газом.

Газовые службы подчеркивают: соблюдение элементарных правил при обращении с газовым оборудованием – это не формальность, а вопрос безопасности и сохранения жизни.