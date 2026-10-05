Плановая проверка сирен в Татарстане перенесена на 9 октября

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Решением Председателя Правительства РФ плановая проверка системы оповещения в России, в том числе и в Татарстане, переносится с 7-го на 9 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Время проверки не изменилось – в 10:40 планируется включение сирен на республиканском уровне, а в 10:44 – на муниципальном. Кроме того, в 10:43 будут перехвачены теле– и радиоканалы для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что в случае, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно. Это связано с тем, что система оповещения в республике создана в 1980-е годы, после чего были построены новые жилые кварталы. Проблемные зоны уже известны специалистам.

