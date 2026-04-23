Татарстан занял второе место по объему инвестиций в активные проекты АПК

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России по объему инвестиций в активные проекты, связанные с агропромышленным комплексом. Об этом со ссылкой на данные исследования «Инвестпроектов России и СНГ» пишет газета «Ведомости Юг».

В Татарстане сейчас воплощаются в жизнь 59 проектов, имеющих непосредственное отношение к АПК. Общая сумма инвестиций составляет 138,3 млрд рублей, отмечает издание.

Первое место среди субъектов Федерации по объему инвестиций в реализуемые на данный момент проекты АПК занял Приморский край – там они превышают 154 млрд рублей. В свою очередь Ростовская область, где воплощаются в жизнь 22 проекта более чем на 133 млрд рублей, заняла третье место по этому показателю.

В целом на апрель 2026 года в агропромышленном комплексе России реализуется 1131 проект. Совокупный объем инвестиций составляет примерно 2,3 трлн рублей.

В воплощении этих планов в жизнь задействованы 343 крупные компании. За пять лет, с 2026 по 2039 год, в эксплуатацию планируется сдать 892 проекта АПК с общим объемом инвестиций около 1,6 трлн рублей.

Наибольшие вложения приходятся на молочное животноводство – речь идет о 23,2% от совокупного объема инвестиций в активные проекты АПК. На втором месте находится птицеводство (18,6% вложений), а на третьей позиции разместились тепличные комплексы (16,2%).