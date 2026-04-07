Объем продукции АПК Татарстана достиг 772 млрд рублей

В комитетах Госсовета РТ продолжают обсуждать отчет правительства за 2025 год. Документ рассмотрели на совместном заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при нем. Также парламентарии обсудили ряд федеральных законопроектов и инициатив регионов.

Заседание провел заместитель председателя профильного комитета Назип Хазипов. В обсуждении участвовали исполняющий обязанности председателя Госсовета Марат Ахметов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.

Отчету правительства предшествовала большая подготовительная работа. Итоги по отраслям подвели на коллегиях министерств и ведомств, после чего документ направили депутатам и вынесли на обсуждение профильных комитетов парламента.

О результатах работы агропромышленного комплекса в 2025 году доложил Марсель Махмутов. Он сообщил, что год для сельского хозяйства оказался результативным: объем производства впервые превысил 400 млрд рублей, рост составил 107,3%.

С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности общий объем продукции АПК достиг 772 млрд рублей. По его словам, все показатели, закрепленные в соглашениях между Минсельхозом России и правительством Татарстана, аграрии выполнили.

За последние пять лет в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности привлекли 193 млрд рублей инвестиций. Значительная часть средств направлена на высокотехнологичные проекты, при этом на Татарстан приходится около четверти всех капитальных вложений в Приволжском федеральном округе.

В 2025 году в республике произвели 524 тыс. тонн мяса, более 1 млрд 636 млн яиц и надоили 2 млн 378 тыс. тонн молока. Продуктивность коров выросла до 8873 кг. Махмутов отметил, что Татарстан остается крупнейшим производителем молока в России, поэтому любые колебания цен на рынке сильнее всего отражаются на регионе.

Он уточнил, что средняя цена реализации сырого молока составляет 34,72 рубля за килограмм без НДС – это на 9,39 рубля, или на 27%, ниже уровня прошлого года, а с начала года снижение составило 4,27 рубля, или 12%.

Замминистра также пояснил, что после двух лет высоких цен рынок столкнулся со стагнацией: рост цен в рознице и отставание доходов населения привели к увеличению складских запасов молочной продукции на 35% к марту 2025 года. Выход из ситуации он видит в развитии экспорта.

Марат Ахметов подчеркнул, что закупочные цены на молоко имеют ключевое значение для аграриев. По его словам, из-за текущих цен республика ежемесячно теряет около 1,5 млрд рублей, и это серьезная проблема.

Говоря о растениеводстве, Махмутов отметил, что главная задача сейчас – организованно провести посевную кампанию. По его словам, погодные условия пока складываются благоприятно, и 98% озимых находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

Отдельно он остановился на роли малых форм хозяйствования. В 2025 году они произвели продукции на 160 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом рост обеспечили личные подсобные хозяйства за счет растениеводства, тогда как у фермеров зафиксировано снижение на 2,4%.

На поддержку малых форм хозяйствования в прошлом году направили 1,5 млрд рублей по шести направлениям. Дополнительно выделили 184 млн рублей на содержание дойного стада, а субсидии на одну корову увеличили до 6,3 тыс. рублей.

Кроме того, расширены и другие меры поддержки. В частности, для крестьянских фермерских хозяйств ввели субсидии на компенсацию до 60% затрат, но не более 10 млн рублей на одно хозяйство. Для участников специальной военной операции предусмотрен грант «Агромотиватор» на запуск собственного агробизнеса.

Подводя итоги обсуждения, Назип Хазипов отметил, что в условиях санкций Татарстан смог сохранить позиции в агропромышленном комплексе и остается одним из ключевых регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

Он подчеркнул, что по итогам 2025 года республика закрепилась в числе лидеров по объему сельхозпроизводства, превысив отметку в 400 млрд рублей.

Хазипов также обратил внимание на задачи для отрасли. Он указал, что необходимо не допустить сокращения поголовья крупного рогатого скота и обеспечить выполнение требований по биологической защите на животноводческих предприятиях.

Обсуждение отчета правительства в комитетах продолжится, после чего документ вынесут на заседание Государственного Совета.