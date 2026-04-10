600 тысяч анализов в год: зачем в Казани создают крупнейший генетический центр для АПК

Будущее биотехнологий обсудили на сессии Российского венчурного форума, который сегодня проходит в МВЦ «Казань Экспо». Участниками стали представители «ГенБиоТеха» – компании, которая возводит в Казани агробиотехнопарк федерального уровня. Как продвигается проект, узнал корреспондент «Татар-информа».





В Казани возводят агробиотехнопарк федерального уровня, который будет заниматься генетическими исследованиями для развития животноводства

Биотехнологии – это один из самых перспективных рынков, в которые вкладываются венчурные инвесторы, считает специалист в сфере новых технологий в агропромышленном комплексе (АПК) Наталья Чернышева. На сессии Российского венчурного форума (РВФ) она сообщила, что объем рынка биотехнологий в России к 2030 году, по оценке, превысит 700 млрд рублей. Но пока показатель находится в районе нескольких миллиардов рублей, то есть должен быть взрывной рост.

«Цифры хоть и пугающие, но достижимые», – считает Чернышева.

Чтобы обеспечить этот кратный рост, в России с 2026 года запустили новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он рассчитан до 2030 года и встроен в контур достижения технологического суверенитета к 2030 году и технологического лидерства к 2036 году в сфере биоэкономики.

Татарстан в этой части может стать одним из регионов-лидеров, поскольку в Казани возводят агробиотехнопарк федерального уровня. Он будет заниматься генетическими исследованиями для развития сельского хозяйства, в первую очередь для животноводства. Всего по стране подобных проектов будет три: в Татарстане, в Адыгее и в Белгородской области, рассказал «Татар-информу» гендиректор компании «ГенБиоТех» Ильнур Батдалов.

«У них по большей части селекция в сфере растениеводства, а генетическая история в сфере животноводства – она именно у нас здесь, в Казани», – пояснил он.

Ильнур Батдалов поделился, что ядром проекта станет генетическая лаборатория – «самая крупная в России и СНГ»

Кто выделил деньги

Общая стоимость проекта – около 1,2 млрд рублей, сказал Батдалов. Минсельхоз России выделил 623 млн рублей в виде гранта. Аналогичную сумму, по его словам, выделил Татарстан.

«Грантовые деньги были направлены на приобретение оборудования, позволяющего делать генетический анализ. Оборудование уже закуплено и ждет на складе своего часа для установки. Вторую часть [средств] нам выделила республика в лице Раиса», – пояснил он.

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана является партнером проекта, а Институт развития Казани прорабатывает архитектурный облик проекта. Под агробиотехнопарк выделили площадку бывшего туберкулезного санатория в Юдино. Сейчас здесь идет реконструкция. Часть объектов возводится заново, рассказал Батдалов.

Открытие агробиотехнопарка запланировано на август этого года.

Общая стоимость проекта – около 1,2 млрд рублей. Минсельхоз РФ выделил 623 млн рублей в виде гранта, аналогичную сумму выделил Татарстан

Чем будет заниматься агробиотехнопарк

Ядром проекта, как сказал гендиректор компании, станет генетическая лаборатория – «самая крупная в России и СНГ». Она сможет проводить до 600 тыс. исследований в год.

«Такой лаборатории ни у кого нет. Есть научные лаборатории и в Казани, и по всей России. Но у них объемы – 10-20-50 тыс. исследований в год, и они все-таки больше ориентированы на науку. Мы же рассчитаны на конечного производителя сельхозпродукции. Сама технология позволяет делать анализы и для животноводства, и для растениеводства, но пока в рамках проекта мы делаем все-таки для животноводства, в первую очередь в части КРС», – объяснил Батдалов.

На базе технопарка будет вестись научная деятельность в партнерстве с Казанским федеральным университетом и Казанским государственным аграрным университетом. Здесь будут проводить лекции, связанные с генетикой и биоинформатикой.

«Предполагаем, что до 3 тыс. человек преподавательского состава из других аграрных университетов по всей России будут проходить повышение квалификации. На базе технопарка есть большой конференц-зал на 200 человек и образовательный лекторий суммарно тоже на 200 человек», – рассказал гендиректор компании.

В технопарке возведут площадки для резидентов, связанных с IT-технологиями, искусственным интеллектом, компьютерным зрением.

«У нас есть планы расширения всей этой истории, но это уже будет следующим этапом. Здесь очень важно отметить, что нас курирует Академия наук Республики Татарстан. Рифкат Нургалиевич (Минниханов, президент Академии наук РТ, – прим. Т-и) лично нас курирует, направляет нас. Естественно, курирует Минсельхоз Республики Татарстан», – сказал Батдалов.

Он добавил, что процесс стройки находится на контроле у Правительства РТ, по объекту отчитываются на еженедельных субботних совещаниях.

Федеральный уровень и международное сотрудничество

«Надо подчеркнуть, что проект федерального уровня, даже международного. Потому что о нашем проекте уже заявил Михаил Мишустин (Премьер-министр РФ, – прим. Т-и) в Бразилии. Он месяц назад туда ездил. Сейчас проходит серьезная конференция в Казахстане. Министр сельского хозяйства России [Оксана Лут] там уже о нас заявляет. Поэтому такой центр генетики в масштабах Российской Федерации. Мы такой пилотный проект, потом по России будут открыты еще два биотехнопарка с генетическим направлением. Но я думаю, что у нас в любом случае будет такой большой кластер», – заключил гендиректор «ГенБиоТеха».

Еще до официального открытия компания выстраивает международное сотрудничество. Батдалов рассказал, что в феврале в Китае «ГенБиоТех» подписал соглашение о сотрудничестве с аграрным министерством.

«В Минске, скорее всего, в мае подпишем соглашение о сотрудничестве», – добавил руководитель.