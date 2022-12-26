Татарстан занял четвертое место в рейтинге лучших регионов России по итогам 2022 года

По результатам 2022-го года Татарстан оказался на четвертом месте по качеству жизни с итоговым рейтинговым баллом 68,184. Эксперты оценивали, в том числе, социально-экономическое положение регионов, состояние рынка труда, материальное благополучие жителей, научно-техническое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни. Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости.

Возглавила рейтинг, традиционно Москва (83,604 балла), на втором месте – Санкт-Петербург (81,769 балла). Также в тройке самых благополучных регионов оказалась Московская область (73,187 балла).

На пятом месте рейтинга, сразу после Татарстана – Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, на шестом – Ямало-Ненецкий автономный округ.

Башкортостан занял 13-е место, набрав 58,940 балла. Замыкают рейтинг Ингушетия (23,590), Еврейская автономная область (22,851) и республика Тыва (21497).

Напомним, ранее Фонд развития гражданского общества подготовил свой рейтинг на основе данных Росстата по соотношению средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. Татарстан в нем занял 18-е место, разделив его с Ленинградской областью.

Кроме того, сразу два города республики – Казань и Набережные Челны – вошли в топ-10 рейтинга по самому эффективному управлению в России.