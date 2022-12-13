Татарстан и Ленинградская область заняли одно место в топе самых благополучных регионов

По итогам третьего квартала 2022 года Татарстан занял 18-е место в рейтинге регионов России по индексу социального благополучия, разделив его с Ленинградской областью. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата по соотношению средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. По сравнению с показателями первго квартала республика опустилась на одну позицию.

Среднемесячная зарплата в Татарстане составляет 50 тыс. 315 рублей, а расчетная минимальная стоимость жизни (фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров и необходимых услуг) – 17 тыс. 452 рубля. Индекс социального благополучия составляет 2,88.

ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос с 4,77 до 5,36 (12,4%). Также в пятерку лидеров вошли Сахалинская область (4,24), Чукотский АО (4,05) и Ханты-Мансийский АО (3,96). Регионом-лидером по уровню зарплаты стала Чукотка, где средний заработок составил 131,05 тыс. рублей, на втором месте ЯНАО — 127,2 тыс. рублей, на третьем Москва — 109 тыс. рублей.

Башкортостан занял 25-е место – средняя зарплата в республике в третьем квартале составила 48,6 тыс. рублей при стоимости жизни в 18,2 тыс. рублей.