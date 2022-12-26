Казань и Челны вошли в десятку российских городов с сильными управленцами

Сразу два татарстанских города — Казань и Набережные Челны — вошли в топ-10 рейтинга по самому эффективному управлению в России. Тройку возглавили Руслан Кухарук — глава Тюмени, Алексей Титовский — глава Салехарда и Ильсур Метшин — мэр столицы РТ. Такими результатами делятся «Известия», ссылаясь на ежегодный рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Далее список выглядит следующим образом: Хас-Магомед Кадыров — мэр Грозного, Алексей Логвиненко — глава администрации Ростова-на-Дону, Наиль Магдеев — мэр Набережных Челнов, Алексей Копайгородский — глава Сочи, Наталья Котова — глава Челябинска, Максим Ряшин — глава Ханты-Мансийска и Елена Лапушкина — глава Самары. За этими управленцами остались с 4-го по 10-е места рейтинга.

Наименее эффективным в этом году оказалось руководство Улан-Удэ. Столь низкая строчка связана с застарелыми экологическими и транспортными проблемами в столице Бурятии. На предпоследнем, 91-м месте оказался Архангельск, на негативную оценку которого тоже повлиял общественный транспорт. 90-м оказался Биробиджан, просевший в этом году сразу на пять позиций (с 85-го места).

Исследователи оценивали города по двум блокам: политико-управленческому и социально-экономическому. Итоговая оценка складывалась из суммы этих показателей.