Татарстан занял 39 место среди регионов России по количеству ДТП с пострадавшими

Татарстан занял 39 место в рейтинге регионов России по числу ДТП с пострадавшими. За январь-июнь 2024-го в республике на 100 тыс. единиц транспорта пришлось 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, следует из данных РИА Новости.

Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 10,8%. В общей же сложности по итогам 6 месяцев 2024-го в Татарстане на 100 тыс. жителей приходится 45 пострадавших в ДТП.

Самая низкая аварийность с пострадавшими зафиксирована в Чеченской Республике (11,1 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта). Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (42,5 ДТП), Чукотский автономный округ (46,7), Московская (49,2) и Томская области (49,4).

Самая высокая аварийность — в Республике Тыве (265,1 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта), а также в Республике Калмыкия (219,4) и Омской области (188,8).

Ранее в Казани проверили дороги вблизи образовательных учреждений на предмет безопасности.