В Казани проверили дороги вблизи образовательных учреждений на предмет безопасности

В Ново-Савиновском районе Казани проверили условия безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и реализацию профилактических мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних. Мониторинг прошел в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Учитывали следующие критерии: наличие пешеходных переходов, светофоров, тротуаров, незаконной парковки, знаков дорожного движения, «зебры» и прочее.

В состав рабочей группы для проведения мониторинга вошли: депутат Госсовета Муслима Латыпова, депутат Казгордумы Марсель Шарапов, член президиума Всероссийской организации «Союз Отцов» Алексей Сандригайло, директор госучреждения «Фонд безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД РТ» Любовь Ананьичева, представители отдела благоустройства администрации района и отдела образования.

«Безопасность дорожного движения — одно из необходимых условий для обеспечения комфортных условий жизни горожан. Сейчас установлены новый регламент и требования к пешеходным переходам, что позволяет сделать их более безопасными для всех участников дорожного движения. Как можно заметить, перед 1 сентября это особенно важно, ведь безопасность детей — превыше всего», — сообщила Любовь Ананьичева.

По итогам проверки выяснилось, что у школы №113 разместилась незаконная парковка транспорта, нет знаков для перехода дороги и «зебры». Администрация района взяла вопрос в работу и обещала принять необходимые меры.

У детсадов №202 и №303 тоже нашли нарушения: нет тротуаров и «зебры» для пешеходов, появилась незаконная парковка. Все проблемы уже взяты под контроль.

«Такие акции содействуют формированию и эффективному функционированию государственной системы защиты прав и законных интересов детей, а также обеспечению безопасности их жизнедеятельности и подготовке к новому учебному году», — заявила Муслима Латыпова.

Безопасная дорога детей в школу – это комплекс мер. Их реализации уделяется особое внимание, подчеркнула спикер.

«Мы должны способствовать обеспечению безопасности детей не только в зданиях образовательных учреждений, но и на подходах к ним», — подвела итог Латыпова.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.