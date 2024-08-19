Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве

На территории Литвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего граждан России. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе правительства Калининградской области, передает РИА Новости.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Рига — Калининград, перевернулся вблизи литовско-российской границы. На момент аварии в салоне находились 47 пассажиров, из которых 26 были госпитализированы. Сообщается, что среди пострадавших есть и несовершеннолетние.

Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области оперативно связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения обстоятельств происшествия и координации необходимой помощи пострадавшим.

Предварительная версия причины ДТП – водитель автобуса, 59-летний гражданин Латвии, не справился с управлением. Однако точные обстоятельства аварии все еще выясняются компетентными органами.

Российское посольство в Литве взяло на себя координацию всех мероприятий по оказанию помощи пострадавшим соотечественникам.