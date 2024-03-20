Татарстан закупит 119 автобусов для районов — Нижнекамску отдадут на 2 меньше, чем хотели

Татарстан закупит 119 автобусов разной вместимости для районов по программе казначейских кредитов. Они будут следовать по 44 маршрутам. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Интересно, что соответствующее постановление было принято в ноябре 2023 года. Однако тогда количество общественного транспорта, которое должны были получить муниципалитеты, было больше на две единицы. Сумма финансирования при этом осталась прежней — 1,396 млрд рублей.

Согласно перечню, под «сокращение» попали два автобуса большой вместимости, которые должен был получить Нижнекамск. Теперь для него планируют закупить девять машин вместо 11.