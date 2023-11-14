Татарстан закупит еще 121 автобус для районов по программе казначейских кредитов

Татарстан получит почти 1,4 млрд рублей по программе казначейских кредитов на покупку пассажирского транспорта. Средства пойдут 12 городам в районах, следует из постановления Кабмина РТ, опубликованного на республиканском портале правовой информации.

В общей сложности подвижной состав муниципалитетов пополнится на 121 автобус. Общественный транспорт распределят по 44 маршрутам в следующих городах:

— Азнакаево (три средних автобуса);

— Альметьевск (девять больших);

— Бавлы (один малый);

— Бугульма (14 средних);

— Елабуга (шесть малых);

— Заинск (пять средних);

— Зеленодольск (10 больших);

-Лениногорск (семь средних и семь малых);

— Нижнекамск (11 больших);

— Нурлат (один малый);

— Мензелинск (один средний);

— Набережные Челны (46 больших).

В общей сложности по улицам городов начнут курсировать 76 новых больших автобусов, 30 средних и 15 малых.

Решение о выделении средств было принято Правительственной комиссией по региональному развитию в России 29 июня 2023 года. Выделенные средства полностью покроют сумму, на приобретение общественного транспорта. Поставить новые автобусы планируют до 1 февраля 2024 года.