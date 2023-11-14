news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 14 ноября 2023 17:24

Татарстан закупит еще 121 автобус для районов по программе казначейских кредитов

Скопировать ссылку

Татарстан получит почти 1,4 млрд рублей по программе казначейских кредитов на покупку пассажирского транспорта. Средства пойдут 12 городам в районах, следует из постановления Кабмина РТ, опубликованного на республиканском портале правовой информации.

В общей сложности подвижной состав муниципалитетов пополнится на 121 автобус. Общественный транспорт распределят по 44 маршрутам в следующих городах:
— Азнакаево (три средних автобуса);
— Альметьевск (девять больших);
— Бавлы (один малый);
— Бугульма (14 средних);
— Елабуга (шесть малых);
— Заинск (пять средних);
— Зеленодольск (10 больших);
-Лениногорск (семь средних и семь малых);
— Нижнекамск (11 больших);
— Нурлат (один малый);
— Мензелинск (один средний);
— Набережные Челны (46 больших).

В общей сложности по улицам городов начнут курсировать 76 новых больших автобусов, 30 средних и 15 малых.

Решение о выделении средств было принято Правительственной комиссией по региональному развитию в России 29 июня 2023 года. Выделенные средства полностью покроют сумму, на приобретение общественного транспорта. Поставить новые автобусы планируют до 1 февраля 2024 года.

читайте также
Татарстан получит новые автобусы по программе специальных казначейских кредитов
#автобусы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100