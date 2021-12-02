Татарстан за год получил из федерального бюджета около 62 млрд рублей

В этом году Татарстан получил из федерального бюджета 61,9 млрд рублей. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в интервью по проекту «12 этаж».

«Это более 19% средств от общих доходов. Так, на образование было направлено 8,5 млрд рублей, на медицину – 5 млрд рублей, дороги – 10 млрд рублей, выплаты гражданам – 13,5 млрд рублей», – рассказал депутат.

Якунин отметил, что в пандемийный 2020 год в доходной части бюджета Татарстан недополучил около 45 млрд рублей. Но от федерального центра в целом поступило 88 млрд рублей. «Раньше таких поступлений не было», – подчеркнул парламентарий.

На прошедшем заседании Государственного Совета РТ депутаты утвердили бюджет на 2022 год с дефицитом более 24 млрд рублей. Общий объем федеральных средств на следующий год запланирован в объеме 54,1 млрд рублей.