Бюджет Татарстана на 2022 год принят с дефицитом более чем 24 млрд рублей

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

Бюджет Татарстана на следующий год принят с дефицитом более чем 24 млрд рублей. На 27-м заседании Госсовета республики депутаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год составят 300 млрд 32,7 млн рублей, расходы — 324 млрд 46,4 млн рублей. Дефицит достигнет 24 млрд 13,7 млн рублей.

Доходы бюджета республики на 2023 год запланированы в объеме 305,6 млрд рублей. Расходы — 327,2 млрд рублей, дефицит — 21,6 млрд рублей. Доходы бюджета Татарстана на 2024 год прогнозируются в сумме 312,9 млрд рублей, расходы — 333,8 млрд рублей, дефицит — 20,8 млрд рублей.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин напомнил, что законопроект о бюджете был принят в первом чтении 25 октября. Парламентарий рассказал, что к проекту закона поступило 533 поправки, в том числе 498 – от Кабинета Министров республики и 35 – от депутатов.

«Ни одна из депутатских поправок не осталась без внимания. По всем приняты решения. Отдельные авторы предпочли снять свои поправки», – отметил Якунин.

После обсуждения на профильном комитете было одобрено 511 поправок, внесенных к законопроекту о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Госсовет их поддержал.

В поправках Правительства Татарстана предусмотрены дополнительные средства на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, комплексное развитие сельских территорий, осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вознаграждение за классное руководство, стимулирование программ жилищного строительства, реализацию программ охраны водных объектов.

«Непростой бюджет, с большим дефицитом. Необходимо всем согласованно работать, чтобы этот напряженный бюджет был исполнен», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.