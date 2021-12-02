Леонид Якунин: «Бывают периоды, когда Татарстан отчисляет и 75% от всех доходов»

Почему депутаты решили вдвое увеличить дефицит бюджета Татарстана на 2022 год, как будут его покрывать и сколько республика привлечет денег из бюджета России, рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Леонид Якунин: «Дефицит не опасен для нашего бюджета. Сумма не переходит нормы, установленные законом, и средства на его покрытие есть»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Дефицит не опасен для нашего бюджета»

Леонид Александрович, депутаты приняли бюджет на 2022 год с дефицитом, который был увеличен вдвое до 24 млрд рублей. С чем связано такое увеличение и за счет чего планируется покрыть такой дефицит?

– На прошедшем заседании Государственного Совета мы утвердили бюджет на 2022 год и предстоящий трехлетний период. Работа над его формированием началась еще весной. Законопроект о бюджете, поступивший в Госсовет в начале октября, был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов парламента, широко обсуждался в формате парламентских слушаний и на республиканском совещании с участием всех муниципалитетов республики.

25 октября главный финансовый закон республики был принят в первом чтении, 25 ноября – во втором и в целом. Ко второму чтению к законопроекту поступило 533 поправки. Да, дефицит вырос практически на 13 млрд рублей, в первоначальном варианте он составлял 10,9 млрд рублей.

«Наибольший блок поправок связан с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета и требующимся софинансированием ряда проектов со стороны республики» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Наибольший блок поправок связан с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета и требующимся софинансированием ряда проектов со стороны республики. Изменения коснулись 43-х направлений. Увеличение доходной части бюджета на следующий год составит 5,2 млрд рублей, на 2023-й – 9,8 млрд рублей, на 2024-й – 12,8 млрд рублей.

Средства распределены по очень важным направлениям. На строительство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году планируется 2,5 млрд рублей, обеспечение комплексного развития сельских территорий – более 800 млн рублей, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам – 200 млн рублей, программы жилищного строительства – 168,8 млн рублей.

Софинансирование со стороны республики по ряду проектов обеспечивается за счет увеличения расходной части бюджета в следующем году на 3,2 млрд рублей, а также за счет перераспределения зарезервированных на эти цели средств бюджета Татарстана по отдельным направлениям.

«В следующем году предусмотрено 1,1 млрд рублей на охрану школ частными охранными предприятиями» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Увеличение расходов бюджета, повышающих дефицит, произошло в связи с ростом размера МРОТ и зарплаты бюджетников на 5,5 млрд рублей ежегодно. Предусматривается дополнительное выделение 2 млрд рублей в 2022 году на выплату ежемесячного пособия на детей с трех до семи лет - число получателей данных соцвыплат возросло.

Кроме того, в следующем году предусмотрено 1,1 млрд рублей на охрану школ частными охранными предприятиями. Такого раньше не было. Учитывается финансирование мероприятий по цифровизации в сумме 1 млрд рублей в связи с объявлением Года цифровизации, субсидирование сельских маршрутов в муниципальных районах – на 301 млн рублей ежегодно.

Но хочу успокоить, что такой дефицит не опасен для нашего бюджета. Сумма не переходит нормы, установленные законом, и средства на его покрытие есть. Республика готова профинансировать все расходы, которые требуются.

– Сколько безвозмездных поступлений из федерального бюджета ожидает Татарстан в следующем году?

– Общий объем федеральных средств на следующий год запланирован в объеме 54,1 млрд рублей, на 2023-й – 52,4 млрд рублей, 2024-й – 50,6 млрд рублей. Но плановые цифры могут измениться в течение года в зависимости от исполнения регионального и федерального бюджетов.

– Относительно этого года насколько изменилась доходная часть бюджета на 2022 год?

– Доходная часть увеличилась примерно на 7 – 8%. Радует, что объем доходов ежегодно растет. Но если мы можем достаточно точно спрогнозировать собственные налоговые и неналоговые поступления, то объем федеральных средств может быть изменен.

Доходы бюджета Татарстана на следующий год запланированы в сумме более 300 млрд рублей, расходы — свыше 324 млрд рублей.

– И, как в предыдущие годы, бюджет на 2022 год социально ориентирован.

– Да, я даже для себя делал такой анализ. Социальные расходы с 2018 года увеличиваются. И в бюджете следующего года они составляют около 80%. Здесь учитываются расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу и ряд других вопросов, связанных с благополучием населения.

«Социальные расходы с 2018 года увеличиваются. И в бюджете следующего года они составляют около 80%» Фото: архив ИА «Татар-информ»

«Татарстан получил из бюджета РФ 61,9 млрд рублей – это 19% от общих доходов»

– Какие показатели курса доллара и стоимости нефти учитывались при формировании бюджета?

– Курс доллара в зависимости от колебаний – от 71 до 72 рублей, а цена на нефть – 56,2 доллара за баррель в 2022 году, 54,8 и 54,2 доллара за баррель в плановом периоде. Хотя стоит отметить, что со следующего года в России вновь будет действовать бюджетное правило, которое ограничивает расходование нефтегазовых доходов.

Это говорит о том, что средства, которые получат от нефти по цене 44,2 доллара за баррель в 2022 году, будут формировать доходы бюджета. Дополнительные нефтегазовые доходы будут перечисляться в Фонд национального благосостояния России, который к концу года должен составить 16 трлн рублей.

– Известно, что Татарстан – регион-донор и 70% налогов отдает в федеральный бюджет. Какую финансовую поддержку взамен получает республика от федерального центра, какая помощь оказана в этом году?

– Бывают периоды, когда мы отчисляем и 75% от всех доходов, но в среднем – 70%. Это, например, средства от НДС, налога на добычу полезных ископаемых, части прибыли, некоторых акцизов. Они растут быстрее в зависимости от конъюнктуры рынка, цен и так далее. Налоги, которые остаются в региональном бюджете, растут только с учетом развития экономики республики. Допустим, инвестиционные проекты позволяют поднять экономику, увеличить ВРП и получить налоговые платежи.

В пандемийный 2020-й год в доходной части бюджета мы недополучили около 45 млрд рублей. Но от федерального центра поступило, если рассматривать в целом, не разделяя по направлениям, 88 млрд рублей. Раньше таких поступлений не было.

«Мы можем достаточно точно спрогнозировать собственные налоговые и неналоговые поступления» Фото: архив ИА «Татар-информ»

В этом году бюджет Татарстана получил 61,9 млрд рублей федеральных средств. Это более 19% от общих доходов. Так, на образование было направлено 8,5 млрд рублей, на медицину – 5 млрд рублей, дороги – 10 млрд рублей, выплаты гражданам – 13,5 млрд рублей.

– Депутаты Госдумы, избранные от Татарстана, тоже привлекают федеральные средства на различные проекты. Что в этом году удалось сделать парламентариям?

– По этому году пока рано подводить итоги. У нас запланировано совещание с участием Президента Татарстана и Председателя Госсовета республики с избранными депутатами. Как раз будут обсуждаться вопросы привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах.

Очень плотная работа с депутатами Госдумы и представителями Совета Федерации позволяет республике привлекать дополнительные средства из различных фондов, федеральных министерств на развитие наших предприятий и организаций. Если оценить в среднем, то это сто и более миллиардов рублей в год.

Да, мы 70% налогов отдаем в федеральный бюджет, но и получаем средства по внебюджетным направлениям. Еще нужно учитывать, что мы получаем дотации в отделение Пенсионного фонда. Это тоже значительная сумма.

– Каков сейчас госдолг Татарстана, из чего он состоит и как планируется его покрыть?

– На 1 ноября госдолг составляет 96,6 млрд рублей. Его структура в основном состоит из бюджетного кредита, это примерно 85 млрд рублей, который был взят на проведение Универсиады 2013 года в Казани. Но долг не превышает тех значений, которые установлены Министерством финансов России, и не вызывает серьезной озабоченности. То есть он не должен превышать 50% собственных доходов, как у некоторых регионов. Наш долг неоднократно реструктурировался. И Татарстан будет его выплачивать до 2037 года, хотя изначально срок был более ранний.

Уплата процентов за обслуживание долга незначительная – около 90 млн рублей. Основное погашение начнется с 2025 года. Самое интересное, что долг может быть рассмотрен в сторону уменьшения, если инфраструктурные проекты с государственным участием дадут прирост по налогам. У нас все основания для этого есть, экономика республики в этой части работает стабильно.

«У нас работает около 168 тыс. самозанятых. За 9 месяцев этого года бюджет получил 404 млн рублей доходов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Резиденты «Алабуги» давно перекрыли суммы льгот, которые предоставило Правительство Татарстана»

– Насколько, на ваш взгляд, эффективен проект по самозанятым? Какие поступления получает бюджет от этой категории граждан?

– В 2019 году Татарстан включился в проект по самозанятым в виде эксперимента. Сейчас он реализуется по всей России, и другие регионы интересуются нашим опытом. Мы неоднократно рассматривали эффективность этого льготного налогообложения. И сегодня можно сказать, что эксперимент удался. У нас работает около 168 тыс. самозанятых. За девять месяцев этого года бюджет получил 404 млн рублей доходов – увеличение серьезное.

Самое главное то, что самозанятый может начать бизнес, не имея значительных финансовых ресурсов. Он может за счет своих знаний и умений открыть дело, сначала маленькое, а потом развить его до крупного. Правительством республики и на федеральном уровне тоже предоставляются займы, оказывается помощь самозанятым.

– Татарстан предоставляет немало налоговых льгот предприятиям. Какой от этого получаем эффект, как это влияет на поступления в бюджет?

– Мы посчитали, на какую сумму предоставлены льготы юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, – это 24 млрд рублей. Если отдельно рассматривать по юридическим лицам, то за 15 лет компаниям дали льгот на 15 млрд рублей, а в бюджет поступило 25 млрд рублей.

Эффективность налоговых льгот можно четко увидеть по особым экономическим зонам. Одно из заседаний комитета мы проводили в особой экономической зоне «Алабуга». Сами оценили производство, финансовые результаты. Резиденты «Алабуги» уже давно перекрыли суммы тех льгот, которые предоставило Правительство Татарстана. И это позволяет говорить об эффективности таких мер.

«Эффективность налоговых льгот можно четко увидеть по особым экономическим зонам» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Немало льгот предоставляется и физическим лицам. Например, на имущество, когда облагается налогом только один объект или не облагается один дом или квартира, то есть предоставляется льгота. Мы регулярно оцениваем эффективность различного рода льгот и вносим свои корректировки. Пока все льготы эффективны.

– В Татарстане делается ставка на развитие промышленных парков. На какую сумму им были предоставлены преференции и какую отдачу получает республика?

– Все промышленные парки в основном расположены в сельской местности. Промпарки, которые получают льготы, должны иметь заполняемость не менее 70%. Республика предоставляет им льготы, чтобы решить ряд проблем. В частности, необходимо снизить отток жителей из села, создать рабочие места и закрепить людей в сельской местности.

Мы сами выезжали в промышленные парки. К примеру, были в Лениногорском районе, осмотрели несколько зон, где эти парки находятся. Да, там еще многое нужно сделать, улучшить инфраструктуру. Но люди работают и выпускают продукцию, даже готовы поставлять ее за рубеж и делают это.

В настоящее время в республике функционирует более 100 промышленных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов, создано 39 тыс. рабочих мест. Как раз одна из важных государственных задач – создание новых рабочих мест.

В прошлом году резиденты промпарков выпустили продукцию на сумму 243 млрд рублей. От них в бюджет поступило 23,5 млрд рублей налогов. Это очень значительная сумма. Мы говорим, что промышленные парки решают несколько государственных задач, которые ставятся перед каждым регионом. Поэтому у нас практически в каждом муниципальном образовании есть промпарки. Да, развитие разное, но со временем все решается.

«В прошлом году резиденты промпарков выпустили продукцию на сумму 243 млрд рублей» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Президент Татарстана заявил, что с будущего года уменьшится бюджетная помощь тем районам, которые увеличивают долги по налогам. По вашему мнению, эффективной ли окажется эта мера? Не создаст ли это еще более сложную ситуацию для районов?

– Давайте оттолкнемся от того, какие сегодня долги в региональном бюджете. Они на 1 ноября составляют 8,1 млрд рублей. Должники – организации и физические лица. Только физические лица задолжали 1,7 млрд рублей. Это в основном долги из-за неуплаты налогов по транспорту, по недвижимому имуществу.

Комиссия, созданная при Правительстве Татарстана, ежеквартально рассматривает итоги задолженности и налоговых поступлений. Снижение задолженности по республике наблюдается, но она еще остается высокой.

Президент заявил, что если муниципалитеты не контролируют ситуацию, не обращают на это внимание, то будут приостанавливаться дополнительные выплаты, которые идут на ремонт объектов, на строительство. У нас же в целом бюджет программный. Если будет совместный контроль со стороны налоговых органов, службы судебных приставов и муниципальных образований, то эту проблему можно решить окончательно. Тем более планы по совместной работе у них есть.