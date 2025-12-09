Экспорт продукции АПК Татарстана за год вырос на 15 млн долларов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На начало декабря экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 409 млн долларов США. Это на 15 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил и. о. начальника отдела международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхозпрода РТ Салават Сахабутдинов на совещании рабочей группы по привлечению федеральных средств в экономику республики.

«Совокупный экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана по итогам 2024 года составил 470,1 млн долларов США с ростом на 1,1% к уровню 2023 года», – цитирует Сахабутдинова пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Татарстан участвует в мероприятиях федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».