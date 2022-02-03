Поправки к законопроекту РФ о местном самоуправлении рассмотрят на заседании Госсовета РТ

Двадцать девятое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 10 февраля. На нем депутаты рассмотрят подготовленные поправки к федеральному законопроекту о местном самоуправлении, принятому Госдумой в первом чтении. Об этом стало известно на заседании президиума парламента республики.

«В Госсовете была создана рабочая группа по подготовке поправок к проекту федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Были проведены необходимые консультации, рабочие совещания, в том числе с участием представителей муниципальных образований. В работе над поправками приняли участие представители исполнительной и законодательной власти республики, все уровни местного самоуправления, ученые», – сказала секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

Депутат отметила, что рабочей группой подготовлено 13 поправок к федеральному законопроекту, которые профильный комитет предложил внести на обсуждение на предстоящем заседании парламента и в случае принятия направить в Госдуму.

Всего в повестку заседания включили 20 вопросов. К первому чтению подготовлены три республиканских законопроекта. В частности, парламентарии рассмотрят проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ», а также законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «О местном самоуправлении в РТ» и «О градостроительной деятельности в РТ».

Кроме того, в повестку включен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Татарстане в 2021 году. А на правительственном часе депутаты обсудят реализацию Стратегии государственной молодежной политики в республике.

Планируется также рассмотреть 11 федеральных законопроектов и обращение Законодательного собрания Владимирской области Правительству России.

О плане работы республиканского парламента в этом году рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Отдельным пунктом в плане работы парламента на этот год отмечен проект закона “Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории РТ”, который планируется рассмотреть с участием политических партий, не представленных в Госсовете», – сообщил он.

По словам Камалтынова, в годовом плане по организации работы татарстанского парламента запланированы также участие депутатов в заседаниях представительных органов муниципальных образований и коллегий министерств и ведомств, работа экспертных советов при комитетах, проведение парламентского урока в школах, дней открытых дверей в Госсовете для различных категорий граждан и другие мероприятия.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что учтены разные формы парламентской деятельности. «Сбалансированы все вопросы, в том числе и контрольные, запланировали выездные заседания президиума», – заметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению 2 февраля депутаты поддержали поправки к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».