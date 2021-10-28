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Ру Тат
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28 октября 2021  13:29
Эвелина Киселёва

Оперштаб: Ограничительные меры в Татарстане продлятся до улучшения эпидобстановки

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Оперштаб: Ограничительные меры в Татарстане продлятся до улучшения эпидобстановки
Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

Ограничения, вводящиеся в Татарстане 30 октября, не будут отменены после 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. 

Вице-премьер подчеркнула, что меры, установленные в Татарстане, жестче, чем в указе Президента России Владимира Путина.

«Ограничения, введенные 30 октября, будут действовать до улучшения санитарной обстановки», – подчеркнула спикер.

Фазлеева добавила, что эпидобстановка оценивается множеством параметров, к примеру количеством заболевших, привитых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как будут работать предприятия и организации Татарстана в период с 30 октября.

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