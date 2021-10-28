Оперштаб: Ограничительные меры в Татарстане продлятся до улучшения эпидобстановки

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

Ограничения, вводящиеся в Татарстане 30 октября, не будут отменены после 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Вице-премьер подчеркнула, что меры, установленные в Татарстане, жестче, чем в указе Президента России Владимира Путина.

«Ограничения, введенные 30 октября, будут действовать до улучшения санитарной обстановки», – подчеркнула спикер.

Фазлеева добавила, что эпидобстановка оценивается множеством параметров, к примеру количеством заболевших, привитых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как будут работать предприятия и организации Татарстана в период с 30 октября.