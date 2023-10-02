Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу туристов

По итогам восьми месяцев текущего, 2023 года Татарстан оказался на седьмом месте среди субъектов Федерации по количеству туристов. С января по август регион посетили 2 846 459 отдыхающих, сообщает Росстат.

Республику по этому показателю опередили такие регионы, как Краснодарский край (13 785 654 туристов), Москва, Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Крым.

Вместе с тем в топ-10 регионов по привлекательности для туристов также попали уступившие Татарстану Свердловская область, Ставропольский край и Тюменская область (последнюю посетили 1 866 973 туристов).

Год к году турпоток в Татарстане при этом сократился на 1,96%. Республику в январе — августе прошлого года посетили 2 903 306 отдыхающих. Всего за 2022 год в регионе побывали 3 542 590 туристов.