На гастрономическом фестивале в Казани испекли губадию рекордных размеров

Традиционный сладкий татарский пирог губадию рекордных размеров испекли сегодня в поселке Осиново под Казанью на гастрономическом фестивале «Зур бәлеш — гөбәдия». Диаметр приготовленного пирога составил 1,5 метра, а вес — 150 килограммов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В изготовлении национального татарского блюда приняли участие шесть опытных поваров и кулинаров. Основу испекли четыре пекаря. Для теста понадобилось 200 яиц, два килограмма сахара и несколько килограммов муки. На начинку пошли 15 килограммов риса и столько же корта, 15 килограммов изюма и сливочного масла, а также 3 килограмма чернослива и урюка.

«Повара несколько суток изготавливали важнейший ингредиент губадии — корт. Наш секрет прост: важно вложить в выпечку всю душу. Массивный пирог будет готовиться полтора часа в печи при температуре 220 градусов. Размеры губадии позволяют угостить порядка ста человек», — рассказала президент Международной ассоциации татарской национальной кухни и культуры Резеда Хусаинова

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Как отметила собеседница агентства, мероприятие проводится, чтобы повысить узнаваемость губадии как одного из наиболее любимых кондитерских изделий татарской национальной кухни и привлечь к профессии будущих поваров-кондитеров. По ее словам, для татарского народа губадия — это самый вкусный закрытый круглый многослойный пирог.

Для приготовления губадии на улице выложили специальную печь и принесли полутораметровую сковороду, а также скалку для теста длиной около двух метров.

В Татарстане еще ни разу не пытались испечь самую большую губадию и зафиксировать рекорд. Вместе с тем Хусаинова напомнила, что в республике уже готовили самый большой бэлиш весом 199 килограммов в 2022 году.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы первые делаем сладкое блюдо рекордных размеров. Официальные представители Книги рекордов России будут фиксировать нашу губадию дистанционно. Мы записали процесс изготовления на видео, после чего направим экспертам в Москву. Неважно, попадем ли мы в Книгу рекордов. Это наш подарок людям и демонстрация многолетнего опыта студентам. Событие является исключительным для культурной жизни Зеленодольского района Татарстана», — резюмировала она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На фестивале, помимо изготовления сладкого блюда, среди студентов вузов и учеников 12 профессиональных учебных заведений в банкетном зале организовали презентацию кулинарных изделий. Завершился фестиваль совместным чаепитием.