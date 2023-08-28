Татарстан вошел в топ-5 успешных регионов России по рынку труда в 2022 году

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Татарстан занял пятое место среди регионов России по рынку труда в 2022 году. Выше республики оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Красноярский край, следует из исследования РИА Новости.

В сравнении с 2021 годом рейтинговый балл РТ улучшился на 2,5 балла — до 79,4 — второе место среди регионов пятерки. Сильнее изменился рынок труда лишь в Красноярском крае — на 3,9 (80 баллов). У остальных положительная динамика незначительна, а Санкт-Петербург ухудшил показатели на 1,3 — до 95,2 балла.

Аналитики отмечают, что в этих регионах отмечается высокий уровень социально-экономического развития, зарплаты и, напротив, низкий уровень безработицы.

При составлении рейтинга не подсчитывались показатели новых российских регионов. Таким образом, на нижних строчках по итогам 2022 года оказались Ингушетия, набравшая 6,4 балла, Чечня — 12,1 и Кабардино-Балкария — 13,7.

В июле Президент России Владимир Путин заявил, что по стране установлен исторический минимум по безработице – 3,2%. В Татарстане во втором квартале 2023 года показатель составил 2,2%.