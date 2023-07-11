Минтруд Татарстана зарегистрировал исторический минимум по безработице

Во втором квартале 2023 года уровень занятости населения в Татарстане составил 61,9% при аналогичном показателе по России в 60,3%, в ПФО — в 59,7%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Ситуация на рынке труда характеризуется как относительно стабильная. По данным Татарстанстата, общий уровень безработицы в республике составляет 2,2%, что ниже, чем в среднем по Российской Федерации — 3,4%. Это один из наименьших показателей среди регионов ПФО, в среднем по округу он составляет 2,7%», — отметили в ведомстве.

С начала 2023 года в центрах занятости населения республики были приняты на учет в качестве ищущих работу 17,3 тыс. человек. Трудоустроены 11,7 тыс. человек, или 67,7% от общего числа обратившихся за содействием в поиске работы.

«Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане достиг исторического минимума и составил 0,30% от общей численности рабочей силы», — отметили в Минтруде Татарстана.

Согласно данным на начало июля, в республике зарегистрировано 6,1 тыс. безработных, что на 1,4 тыс. человек меньше по сравнению с началом 2023 года. При этом работодатели сообщили данные о наличии 35 тыс. вакансий. Таким образом, на каждого безработного условно приходится по пять вакансий.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране установлен исторический минимум по этому показателю.