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Общество 4 июля 2023 17:14

Путин сообщил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума

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Уровень безработицы в России сейчас составляет 3,2%, что является новым историческим минимумом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

«Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 млн человек работают, безработными числятся 2,4 млн человек», — цитирует главу государства РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания доложил, что количество работающих россиян за год увеличилось на 1,5 млн человек.

Ранее, 16 июня, Путин также утверждал, что инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму — 2,9%.

#Владимир Путин #безработица
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