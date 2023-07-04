Путин сообщил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Уровень безработицы в России сейчас составляет 3,2%, что является новым историческим минимумом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

«Сейчас самый низкий показатель по безработице. 73,4 млн человек работают, безработными числятся 2,4 млн человек», — цитирует главу государства РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания доложил, что количество работающих россиян за год увеличилось на 1,5 млн человек.

Ранее, 16 июня, Путин также утверждал, что инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму — 2,9%.