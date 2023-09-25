Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу вакансий в машиностроении

Республика Татарстан входит в топ-5 регионов России по числу вакансий, открытых машиностроительными предприятиями с начала текущего, 2023 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.

В подотрасли производства легковых и грузовых автомобилей, мототехники, автобусов, троллейбусов республика и вовсе оказалась на втором месте в стране, уступив только Москве.

Топ-15 востребованных работодателями специализаций в машиностроении (вся Россия)

Самыми востребованными специалистами в машиностроительной отрасли региона являются разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники и сварщики.

Такая картина не слишком отличается от общероссийской: по всей стране работодатели ищут токарей, фрезеровщиков, слесарей, сантехников, разнорабочих и менеджеров по продажам.

Вместе с тем медианная зарплата, предлагаемая татарстанскими машиностроителями, — самая низкая в Поволжье, 66,5 тыс. рублей.

При этом наиболее высокие зарплаты в отрасли предлагают работодатели Мордовии и Марий Эл (около 109 тыс. рублей). Такие регионы с развитым машиностроением, как Нижегородская область и Удмуртия, также отличаются относительно невысокими медианными зарплатами — 73,3 тыс. и 77 тыс. рублей.

Предлагаемые медианные зарплаты в сфере машиностроения (вся Россия)

Самые востребованные профессионалы относятся к самым высокооплачиваемы, а большинство из них еще и дефицитны (токари, фрезеровщики, слесари, разнорабочие).

«Количество вакансий растет месяц к месяцу, а вот количество резюме <…> показывает отрицательную динамику. И работодателям <…> приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности — просто для того, чтобы укомплектовать штат», — прокомментировала ситуацию директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

День машиностроителя в России праздновали накануне, 24 сентября. Он отмечается в последнее воскресенье первого осеннего месяца. Жителей Татарстана с этим праздником поздравили Раис РТ Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Машиностроительный комплекс — это 24% нашей экономики, 3900 предприятий, 124 тыс. человек заняты [в отрасли]», — замечал руководитель республики.