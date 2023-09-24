Алексей Песошин поздравил машиностроителей Татарстана с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил машиностроителей республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Татарстан! Дорогие ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.

В машиностроении Татарстана сосредоточен колоссальный профессиональный и интеллектуальный потенциал. В конструкторских бюро и на машиностроительных предприятиях трудятся талантливые и ответственные специалисты, от результата работы которых во многом зависит функционирование всех отраслей экономики и надежность оборонно-промышленного комплекса.

Особые слова благодарности ветеранам, которые бережно передают свои знания и бесценный опыт молодому поколению.

Совершенствование автомобилестроения, судостроения, авиационной отрасли, кабельной и электротехнической промышленности, производства оборудования для газовой и нефтяной отраслей позволяет республике уверенно двигаться вперед, решать большие стратегические задачи, развивать экономику. На многих предприятиях активно внедряются высокие технологии, используются инструменты цифровой трансформации, обеспечивая индустриальный рост Республики Татарстан.

Желаю всем рабочим, инженерам и служащим предприятий машиностроения крепкого здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне», – говорится в поздравлении.