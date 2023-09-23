Минниханов поздравил машиностроителей Татарстана с предстоящим праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства региона поздравил машиностроителей РТ с предстоящим профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

День машиностроителя в России отмечается в последнее воскресенье сентября. Таким образом, в этом году его будут праздновать завтра, 24-го числа.

«Машиностроительный комплекс — это 24% нашей экономики, 3900 предприятий, 124 тыс. человек заняты [в отрасли]. И, конечно же, эти предприятия задействованы в выполнении гособоронзаказа, поставках в войска современного вооружения и техники. Мы искренне [всех] поздравляем», — заметил Рустам Минниханов и поручил внимательно изучить список награждаемых представителей отрасли.

Вместе с тем, по словам Раиса РТ, «более тепло и глубоко» машиностроителей поздравят «в субботу, через неделю». Празднование Дня машиностроителя будет организовано в Набережных Челнах.

Кроме того, на следующей неделе с 26 на 27 сентября мусульманский мир будет отмечать день рождения пророка Мухаммеда — Мавлид ан-Наби. В Татарстане основные праздничные богослужения пройдут 26 сентября в Галеевской мечети Казани, а 27-го — в Белой мечети Болгара. «Искренне поздравляю всех мусульман республики. <…> Большой праздник, надо красиво провести», — добавил Рустам Минниханов.