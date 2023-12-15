В этом году на нацпроекты в Татарстане выделено 45,3 млрд рублей

На национальные проекты в Татарстане выделено 45,3 млрд рублей на этот год. Такую цифру сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин во время заседания в Доме Правительства республики.

«В текущем году продолжается исполнение национальных проектов, реализация которых осуществляется благодаря инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов в Татарстане на 2023 год составляет 45,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 30,1 млрд рублей, средств Республики Татарстан – 15,1 млрд рублей», – сообщил министр.

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На 13 декабря освоение составило 41,5 млрд рублей. «До конца года необходимо обеспечить полное освоение бюджетных средств», – поручил Гайзатуллин.

В совещании приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр финансов России Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, заместитель руководителя ФНС Виктор Бациев. Ранее на том же заседании Раис Татарстана отчитался об экономической ситуации в республики в непростые времена.