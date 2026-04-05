Татарстан вошел в топ регионов по росту средних зарплат в январе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Республика Татарстан вошла в число регионов с наиболее значительным ростом средних заработных плат в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В Татарстане рост зарплат составил 16,8%. Лидерами по этому показателю стали Москва, где доходы выросли почти на 22%, Алтай (21,5%) и Бурятия (21%). В пятерку также вошли Курская область с показателем 20,6% и Чукотка (18,2%).

Значительный рост зафиксирован в Московской области (17,5%), Магаданской области (16,9%), а также в Саратовской (16,6%) и Новгородской (16,5%) областях.

В агентстве уточнили, что в среднем по России зарплаты в январе выросли на 15,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и с высокими зарплатами.