Зарплаты в селах Татарстана выросли на 20% за год – сильнее, чем в других регионах РФ

Татарстан возглавил рейтинг российских регионов по росту заработных плат в сельской местности. Кроме того, республика вошла в топ-10 по доходам населения в провинции.





Средняя зарплата в провинции Татарстана выросла на 20% за прошлый год – это рекордный показатель среди российских регионов, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

«В относительном выражении наибольшим приростом за 2025 год характеризовался Татарстан, где средняя зарплата за год выросла на 20%, что стало рекордным показателем среди регионов», – сообщило агентство.

Отмечается, что 22 субъекта продемонстрировали прирост более чем на 15%. Во всех субъектах Российской Федерации повышение заработных плат по итогам 2025 года обогнало официальную инфляцию.

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в разговоре с «Татар-информом» связал существенный рост средней зарплаты в провинции Татарстана с развитием промышленности в регионе и зарплатной гонкой на фоне дефицита кадров.

«Татарстан оказался в числе лидеров, поскольку Татарстан – это промышленно развитый регион, а наиболее быстрыми темпами росли зарплаты именно в промышленности, на производстве. Особенно в машиностроении и в отраслях, которые работают на оборонную промышленность. А таких компаний в Татарстане достаточно много, они составляют значительную долю экономики республики», – сказал Кох.

Он отметил, что в Татарстане присутствует дефицит квалифицированных кадров в промышленности, поэтому «чтобы выполнять те заказы, приходится привлекать людей на предприятия высокой зарплатой».

Кох также предположил, что на показатели Татарстана в исследовании РИА Новости могла повлиять более активная борьба с серыми зарплатами, чем в других регионах.

«Не секрет, что во многих компаниях люди получают официально зарплату на уровне минимальной. Если такие компании все-таки выводить из тени, то люди будут получать официальную белую зарплату. Это повлияет на статистику среднего уровня зарплат», – пояснил он.

В рейтинге учитывалось, сколько в среднем зарабатывают жители малых и средних городов и сколько стоит базовый набор товаров и услуг в каждом регионе. Из расчетов исключили крупные города и региональные столицы, чтобы получить более объективную картину жизни именно в провинции. Речь идет о населенных пунктах, где проживает меньше 200 тыс. человек или занято менее 50 тыс. работников на крупных и средних предприятиях.

При этом Москва, Санкт-Петербург и Севастополь в список не включались из-за их особого статуса и специфики экономики. Данные по зарплатам взяты из официальной статистики за 2025 год с учетом уплаты налогов. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана как среднее значение за тот же период.