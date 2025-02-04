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Экономика 4 февраля 2025 06:30

Татарстан вошел в топ регионов РФ по производству сельхозпродукции в 2024-м

Татарстан вошел в топ регионов РФ по производству сельхозпродукции в 2024-м
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан среди регионов России вошел в тройку лидеров по производству продукции сельского хозяйства в 2024 году. Всего за прошлый год в республике произвели сельхозпродукции более чем на 341,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

«Объем произведенной продукции животноводства превысил 181 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Объем валовой продукции растениеводства составил более 159 млрд рублей, рост – на 20,1%», – говорится в сообщении.

В России в этом году запущены новые национальные проекты, среди них нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он направлен на развитие агропромышленного комплекса и его технологической независимости.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов по производству мяса и овса.

#производство сельхозпродукции #Татарстан #топ #регионы России
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