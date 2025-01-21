Татарстан попал в топ-10 регионов России по сбору овса в 2024-м

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Татарстан занял 10 место в рейтинге регионов России по объему собранного овса в 2024 году. За минувшие 12 месяцев в республике собрали 86,8 тыс. тонн этого травянистого растения или 2,9% от общего собранного объема в стране, сообщают аналитики «АБ-центра».

Первое место по объему собранного овса в России занял Алтайский край (412,8 тыс. тонн или 13,7% от общего по стране объема). Второе место - Красноярский край (213,9 тыс. тонн или 7,1%), третье – Тюменская область (177,2 тыс. тонн, 5,9%). В «пятерку лучших» также попали Республика Башкортостан (155,2 тыс. тонн; 5,1%) и Новосибирская область (145,1 тыс. тонн; 4,8%).

На 6-9 местах рейтинга расположились Омская область (136,5 тыс. тонн; 4,5%), Иркутская область (110,6 тыс. тонн; 3,7%), Кемеровская область (110,3 тыс. тонн; 3,6%) и Удмуртская Республика (87,3 тыс. тонн; 2,9%).

В общей сложности же в России за 2024-й собрали чуть больше 3 млн тонн овса. Это на 8,5% меньше, чем в 2023 году.

«Во многом это связано с тем, что овёс в настоящее время всё меньше используется на фуражные цели, уступая кукурузе, а также жмыхам и шротам масличных культур», - объяснили аналитики.