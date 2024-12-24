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Татарстан попал в топ-10 регионов по производству мяса
Татарстан занял 10 место в рейтинге регионов по производству мяса. В республике за январь-сентябрь 2024-го произвели 340,9 тыс. тонн данной продукции, пишет портал Vetandlife.
Первое место в данном топе заняла Белгородская область (1,38 млн т), второе - Курская область (514,9 тыс. т), а топ-3 замкнула Брянская область (508,5 тыс. т).
В топ-5 регионов по производству мяса также попали Воронежская область (500,8 тыс. т) и Тамбовская область (481,5 тыс. т).
На 6-9 местах рейтинга расположились Ставропольский край (404,5 тыс. т), Краснодарский край (399,3 тыс. т), Пензенская область (347,3 тыс. т) и Мордовия (340,9 тыс. т).
Ранее Минсельхоз России сообщал, что в России растет производство мяса и мясопродуктов. По данным министерства, производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в январе – ноябре 2024-го составило 12,5 млн тонн (+3,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года). В том числе прирост наблюдается по КРС (+5,6%), свиньям (5,1%), птице (+2,4%).
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