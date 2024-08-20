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Общество 20 августа 2024 08:26

Татарстан вошел в топ-3 регионов по средней предлагаемой зарплате учителям

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Во втором квартале 2024 года Татарстан занял третье место среди регионов по сумме средней предлагаемой зарплаты учителям. Специалисту с опытом работы до трех лет в регионе готовы платить от 46 до 100 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года суммы выросли на 12%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Авито работа».

В рейтинге не учитывались столичный регион и Ленинградская область. Первое место осталось за Ханты-Мансийским автономным округом, где молодым педагогам готовы платить от 60 до 120 тысяч рублей при полной занятости. Далее следует Свердловская область — 50-110 тысяч рублей. Вслед за Татарстаном расположились Тюменская область — 46-95 тысяч и Краснодарский край — от 50 до 90 тысяч рублей.

Аналитики также проанализировали спрос на учителей в российских регионах. Больше всего он увеличился в Оренбургской области — сразу на 72%, Ямало-Ненецком автономном округе — на 49% и в Пермском крае, где во втором квартале искали на 37% больше специалистов, чем в предыдущий период.

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#учителя #зарплата
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